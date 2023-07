Nasce filho do irmão de Virginia Fonseca: 'Saudável e cheio de luz'

Após polêmicas na gestação, nasce filho do irmão de Virginia Fonseca

O sobrinho de Virginia Fonseca, Gabriel, nasceu neste domingo, 30. Na rede social, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, e o irmão dela, William Gusmão, anunciaram a chega do bebê ao mundo.

O menino é fruto do relacionamento do irmão da empresária com Mellody Barreto, que deu detalhes do nascimento do herdeiro em seus stories. "Boa noite amores, passando para atualizar vocês. Gabrielzinho nasceu hoje por voltas das 9:00 da manhã, pesando 3 kg e 125 gr super saudável e cheio de luz", contou a mamãe.

A cunhada de Virginia Fonseca então avisou que ficará afastada para cuidar de Gabriel. "Por enquanto vou ficar meio ausente daqui porque estou dando 100% de atenção a ele! Mas assim que formos nos adaptando a nova rotina venho conversar mais sobre, tá bom?", escreveu ela.

Mellody Barreto - que teve uma gravidez agitada devido a suposto flagra de William com outra mulher - terminou agradecendo o carinho de quem a acompanha. "Gratidão pelo carinho que vocês estão tendo comigo, com ele e com toda nossa família. Beijo no coração de todos", finalizou.

Em abril deste ano, William Gusmão se manifestou após um flagra com uma moça. Nas imagens, ele surgiu trocando beijos e carícias com uma mulher durante um evento automotivo que aconteceu em Goiânia. O empresário falou sobre o ocorrido para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles. Segundo ele, tudo não passa de um mal-entendido. “Foi armação”, disse.

Virginia Fonseca rouba a cena na fazenda ao renovar o bronzeado da costas

A influenciadora Virginia Fonseca esbanjou beleza ao tomar sol na fazenda do sogro, o cantor Leonardo. Nesta quinta-feira, 27, a esposa de Zé Felipe publicou um clique tomando sol no local e chamou a atenção de seus milhões de seguidores.

Deitada de costas em uma boia, a famosa apareceu renovando o bronzeado na piscina. De biquíni colorido e óculos de sol, a loira exibiu suas tatuagens de forma deslumbrante a arrancou elogios dos fãs.

"Posturada e calma", escreveu Virginia Fonseca na legenda da publicação, que ainda teve o local marcado na Fazenda Talismã. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Maravilhosa", admiraram os internautas. "Perfeita", disseram outros.

No post, ainda teve gente que brincou e relembrou a polêmica envolvendo Virginia Fonseca e a ex-Masterchef Paola Carosella. É bom lembrar que nas últimas semanas, a cozinheira causou ao dar sua opinião sobre os influenciadores atuais. Virginia Fonseca acabou sendo apontada como a suposta pessoa que a cozinheira comentou: "Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que tem 42 milhões de seguidores e só postam foto de bunda, eu fico olhando...”.

Dias depois da suposta indireta, a influenciadora não perdeu tempo e engajou publicando um clique de ladinho, em que apareceu usando apenas biquíni.