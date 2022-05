Nasce filho de Rihanna e ASAP Rocky

De acordo com o TMZ, o filho de Rihanna e ASAP Rocky chegou ao mundo no dia 13 de maio

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h27

Mais um baby entre nós! Ao que tudo indica, Rihanna (34) e ASAP Rocky (33) são oficialmente papais.

De acordo com o TMZ, o casal teria dado às boas-vindas ao filho no dia 13 de maio em Los Angeles.

O nome do primeiro herdeiro dos pombinhos ainda não foi revelado.

A cantora foi vista pela última vez no final de semana do Dia das Mães, 9 de maio, durante um jantar com o namorado.

Recentemente, ASAP Rocky lançou um novo single intitulado D.M.B e entregou um clipe em que aparece ao lado de sua namorada Rihanna em diversos momentos românticos, inclusive um casamento.

RIHANNA DA À LUZ A UM MENINO