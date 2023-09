Nara Paraguaia, namorada de Toguro, encanta ao exibir ensaio fotográfico em família

A infleunciadora digital Nara Paraguaia encantou os seguidores ao postar uma foto ao lado de Toguro e do filho, Gael

Nara Paraguaia, namorada do influenciador digital Toguro, encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto em família. O casal realizou um ensaio fotográfico newborn com o filho, Gael, nesta quarta-feira, 27, e ela aproveitou o registro para celebrar os 20 dias do herdeiro.

"Eternizamos os 20 dias do Gael. Ensaio de New born!", disse Nara na legenda ao compartilhar no feed do Instagram o clique que aparece ao lado do amado e com o bebê no colo, que está dormindo.

Toguro também publicou em suas redes sociais uma foto que aparece com Gael no colo e falou sobre o momento. "Hoje foi dia de fazer ensaio com o mini Gael", escreveu ele.

Os seguidores se derreteram nos comentários. "Fofura", disse uma seguidora. "Que foto linda", escreveu outra. "Que Jesus continue abençoando sua família", desejou uma fã. "Lindos demais", comentou outra. "A cópia do Toguro", falou uma admiradora.

Gael nasceu no dia 6 de setembro, e Nara ficou internada estado grave na UTI após complicações no parto. "[...] O bebê nasceu, mas ela está sangrando muito. Deus não pode... Não pode... Nunca pedi para orarem, orem por ela, ela não merece", desabafou Toguro na ocasião.

Devido às complicações, a influencer precisou ser entubada e passou por uma histerectomia, nome dado para a cirurgia de remoção de útero. O procedimento é comum e pode ser indicado para o tratamento de várias doenças, incluindo cânceres ginecológicos, endometriose, miomas uterinos e menorragias.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toguro (@toguro)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nara (@naraparaguaia)

Nara posa com o filho e faz agradecimento

Após receber alta hospitalar, Nara Paraguaia postou algumas fotos com o filho, Gael, e fez um agradecimento pela sua vida e também pelo bebê. "Dia de agradecer pela minha vida e da minha família, sou eternamente grata as pessoas que foram as ferramentas de Deus pra salvar a minha vida! Equipe @hmsantajoana muito obrigada pela atenção, cuidado, por terem feito tudo de melhor pra eu continuar viva, pela atenção e cuidado, amei o hospital, amei ter o Gael com vocês!", disse ela em um trecho.