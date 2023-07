Naomi Osaka encanta ao mostrar primeira foto de filha com rapper Cordae

Tenista de 25 anos, Naomi Osaka aproveita para avisar que está voltando a treinar após ter sua primeira filha

Nesta quinta-feira, 13, a tenista Naomi Osaka usou suas redes sociais para mostrar para seus seguidores o primeiro registro de sua filha. A atleta de 25 anos de idade foi mãe pela primeira vez, fruto de seu relacionamento com o rapper YBN Cordae, e aproveitou para mostrar outros momentos, avisando que está pronta para voltar para as quadras.

“Bem, esse foi um pequeno intervalo legal, agora de volta à programação regular”, escreveu a jogadora de tênis japonesa, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Naomi aparece no hospital, no chá de bebê e mostrando seu barrigão de quando ainda estava grávida.

Naomi Osaka já foi número 1 do mundo do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) e anunciou sua primeira gravidez em janeiro,mas foi somente no dia 11 deste mês de julho que o casal anunciou que se tratava de uma menina, avisando que planejava voltar para o Aberto da Austrália de 2024, campeonato que ela já ganhou duas vezes. Recentemente, Osaka também fez uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental, sendo bicampeã do US Open.

Os comentários foram inundados de elogios. “A bebê vai ganhar 25 campeonatos de tênis e lançar um álbum maravilhoso”, brincou um internauta. “Parabéns! Que pijaminha de tênis lindíssimo”, disparou um outro usuário. “Você já é a melhor mãe de todas”, exaltou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Naomi Osaka e sua filha.

Naomi Osaka anunciou sua primeira gravidez: ‘Pequena novidade’

“Os últimos anos têm sido interessantes, para dizer o mínimo, mas acho que são os momentos mais desafiadores da vida que, talvez, sejam os mais divertidos. Esses meses longe do esporte, realmente me deram um novo amor e apreciação pelo esporte ao qual dediquei minha vida. Percebi que a vida é muito curta e eu não tenho nada garantido, todo dia é uma nova bênção e uma aventura. Eu sei que eu tenho muito pela frente no futuro. Uma coisa que eu espero, é minha criança assistir às minhas partidas e dizer a alguém: 'Essa é minha mãe’”, começou Naomi Osaka.

“2023 será um ano cheio de lições para mim e eu espero ver vocês no começo do próximo, porque estarei no Austrália 2024. Amo vocês indefinidamente. Eu não acho que há um caminho perfeito para seguir na vida, mas sempre senti que se você se mover com boas intenções, você achará seu caminho eventualmente”, completou.