Nanda Costa revela novo álbum de fotos das filhas gêmeas e web se derrete com tanta fofura

Mostrando novos registros de Kim e Tiê, Nanda Costa se declara para as herdeiras e emociona seguidores

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 14h22

Na última quinta-feira, 10, Nanda Costa (35) explodiu o fofurômetro nas rede sociais ao mostrar um álbum especial para cada uma das filhas, Kim e Tiê (3 meses).

A atriz registrou as pequenas com roupinhas encantadoras, posando para a câmera da mamãe coruja que não poupou elogios para as herdeiras.

“Um carrossel com todo charme e delícia de Kim Moreira Costa. Moreira de mãe e Costa também. Queria postar uma só, mas não consegui”, escreveu ela na legenda do post.

“E agora um carrossel da minha caçula de olhar profundo e sereno. Tiê Moreira Costa”, completou a artista na segunda publicação.

As meninas são frutos do casamento de Nanda Costa com Lan Lanh (53), com quem recentemente completou 8 anos desde o primeiro beijo.

