Nanda Costa relembra parto das filhas gêmeas com Lan Lanh: ''Sagrado feminino''

Atriz Nanda Costa compartilhou sequência de registros pouco tempo antes do nascimento de suas gêmeas com Lan Lanh, Kim e Tiê

Publicado em 17/02/2022

A atriz Nanda Costa (35) relembrou um momento muito especial de sua vida nesta quinta-feira, 17!

Aproveitando o dia de TBT, a artista compartilhou uma série de fotos inéditas do parto de suas gêmeas com Lan Lanh (53), as pequenas Kim e Tiê, de quase 4 meses, que chegaram ao mundo em outubro de 2021.

"#TBT desse BRT que minhas filhas pegaram pra desembarcar nesse mundo louco. Essas fotos foram feitas 20 minutos antes do desembarque delas. Eu achava que o ápice da felicidade estava no destino final, mas teve é chão até ficar tudo bem", começou escrevendo a mamãe coruja em seu feed no Instagram.

A famosa ainda fez questão de exaltar as mulheres importantes em sua vida. "Quero aproveitar esse post pra agradecer e enaltecer mais uma vez minha mãe, minha mulher, minha obstetra e sua equipe, minhas filhas e suas dindas", disse ainda, usando as hashtags "mãe de duas" e "sagrado feminino".

Logo após a chegada das filhas, Nanda relatou os momentos difíceis durante o parto e revelou que sofreu pré-eclâmpsia e precisou antecipar o nascimento em 3 semanas.

"Muito muito muito Amor!", se derreteu a madrinha Emanuelle Araujo. "Que imagens lindas! O pezinho inchado com barrigão da mamãe na primeira foto!", reparou Ivi Pizzott. "Lindas! Deus abençoe cada dia mais essa família de vocês", desejou uma seguidora. "As fotos mais lindas do momento mais lindo do mundo. Toda felicidade pra essa família", comentou mais uma.

Lan Lanh explode o fofurômetro ao surgir com as filhas

Na noite de quarta-feira, 16, Lan Lanh publicou um clique fofíssimo com as herdeiras, que posaram usando vestidinhos iguais de cores diferentes e tênis. "3 mocinhas elegantes passando no seu feed!", se derreteu a percussionista em sua rede social.

