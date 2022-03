Nanda Costa registra momento especial das filhas com a bisavó: ''Grata e orgulhosa por isso''

A atriz Nanda Costa levou as herdeiras para conhecerem o negócio da família e emocionou a web

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 15h56

Nesta segunda-feira, 14, Nanda Costa (35) e Lan Lanh (53) fizeram um passeio mais que especial com as filhas, Kim e Tiê, de 4 meses.

A atriz levou as herdeiras para conhecerem a loja da família e ainda passar um tempo com a bisavó, Josephina. E claro que o momento inesquecível ganhou uma publicação especial nas redes sociais.

No perfil do Instagram, a artista abriu um álbum de fotos das pequenas no local e contou a história da veterana e da loja.

"Herdeiras Casa Costa! Hoje levei minhas filhas pra conhecerem a loja da bisa. A Casa Costa foi fundada pela minha bisavó Josephina Gibrail Costa, que foi a primeira vereadora de Paraty, do estado do Rio, e talvez uma das primeiras do Brasil. A loja foi fundada em 1957 e é uma mais tradicionais da cidade. Fui criada na loja da minha avó. Aprendi a cortar tecido, atender a freguesia, negociar e fazer embrulho para presentes", contou.

Na sequência, ela falou mais sobre a família. "Minha avó é neta de libaneses e a comerciante mais incrível que já conheci. A Casa Costa, junto com o beija-flor (lanchonete que minha mãe teve), pagaram meus estudos e sou extremante grata e orgulhosa por isso!".

Por fim, Nanda celebrou a vida das mulheres. "Viva a Casa Costa, que completará 65 anos em agosto desse ano! Viva minha bisa, minha avó (@vomarines) e minha mãe (@paticcampos) que não medem esforços para atender seus clientes desde os anos 50!", concluiu.

