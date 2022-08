Nanda Costa posta vídeo amamentando as filhas gêmeas: ''A coisa mais prazerosa''

Maior amor do mundo!

Atriz Nanda Costa celebra Dia Mundial da Amamentação ao publicar vídeo dando de mamar para as herdeiras com Lan Lanh, Kim e Tiê

A atriz Nanda Costa (35) usou as redes sociais para compartilhar um momento marcante da maternidade: a amamentação.

Na segunda-feira, 01, a artista compartilhou um vídeo em comemoração ao Dia Mundial da Amamentação. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja aparece recebendo ajuda da esposa, Lan Lanh (54), para beber água enquanto dá de mamar para as duas herdeiras ao mesmo tempo, as pequenas Kim e Tiê, de apenas 9 meses.

A famosa não escondeu as dificuldades da maternidade real e afirmou que o período pós-parto foi delicado, principalmente quando as bebês começaram a rejeitar o peito.

"Hoje é o dia mundial da amamentação. Foi tudo tão difícil no pós parto que a coisa mais prazerosa era ofertar o peito. Difícil mesmo foi quando elas passaram a rejeitar. Ainda bem que a Lan existe, e não me deixou sentir sede nem um segundo sequer. Entre tantas outras coisas", escreveu Nanda Costa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. "Muito amor!", "Cena linda de mães tão presentes e amorosas. Eita, família de belezuras", "Que coisa mais linda", "Musas", "Maravilhosas", destacaram.

Confira Nanda Costa amamentando as filhas gêmeas com Lan Lanh:

Nanda Costa mostra que as filhas estão enormes

Recentemente, Nanda Costa mostrou novas fotos das filhas juntas e impressionou a web pela evolução das pequenas. Nas imagens, as meninas apareceram sorridentes e com laços no cabelo enquanto se divertiam em uma cadeira laranja e em um dia ensolarado. “Um sextou iluminado para vocês”, disse a mãe coruja.

