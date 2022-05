Nanda Costa posta clique da mãe com as netas e se declara: ''Obrigada pelos plantões das madrugadas''

A atriz Nanda Costa agradeceu pela ajuda da mãe, Patricia, durante os cuidados com as gêmeas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 12h29

Nesta quarta-feira, 25, Nanda Costa (35) usou as suas redes sociais para declarar e agradecer pelo companheirismo da mãe, Patricia.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma foto da matriarca com as netas gêmeas, Kim e Tiê, e já sentiu saudade da ajuda da mais velha.

"Vovó Pati e suas netas maravilhosas, que quase não me deixam dormir. Obrigada pelos plantões das madrugadas, mãe. Volta logo que ainda não recuperei o meu sono. Fora que eu te amo muito", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, as admiradoras comentaram sobre como a presença das avós ajudam durante a maternidade. "Essas vovós que ajudam são completamente essenciais", "O que seriam das mães sem as avós", "Alegria em dobro, amor em dobro, trabalho em dobro, mas essa parte a gente nem conta", disseram.

CONFIRA A FOTO ENCANTADORA DE KIM E TIÊ COM A VOVÓ