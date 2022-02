Nanda Costa 'paga a língua' ao comentar sobre o uso de chupeta com as filhas: ''Obra divina''

A atriz Nanda Costa fez um vídeo divertido para falar sobre o uso de chupeta com as filhas, Kim e Tiê

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 13h16

Nanda Costa (35) divertiu os seus seguidores nesta terça-feira, 1, ao comentar sobre o uso da chupeta com as filhas, Kim e Tiê (3meses).

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo falando que 'pagou com a língua' em relação ao truque de acalmar as herdeiras.

"Alguém mais? Como você chama essa obra divina na sua casa? Chupeta, chupetinha, pepeta, bico, bubu, Maggie(Simpson)…", brincou ela na legenda da publicação.

As amigas famosas também revelaram que a chupeta está presente em casa: "Ahhahahhah! Pro Rocco eu desisti com uns 2 meses . Agora levarei na bolsa da maternidade!", disse Rafa Brites; "Hahahaha a grande polêmica. Tb me rendi. Aguentei 2 meses", comentou Nathalia Dill; "A minha já taaaaaa kkkkkkkk, tudo bem a chupetinha vai kkkkkk", disse Yanna Lavigne.

Vale lembrar que Kim e Tiê são frutos do relacionamento de Nanda Costa com Lan Lanh (53).

CONFIRA O VÍDEO DE NANDA COSTA