Nanda Costa mostra que as filhas gêmeas estão enormes em novas fotos

A atriz Nanda Costa (35) agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao mostrar novas fotos das filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 9 meses, frutos do casamento com Lan Lanh (54). A mamãe coruja registrou um momento das filhas juntas e compartilhou o álbum de fotos com os fãs.

Nas imagens, as meninas apareceram sorridentes e com laços no cabelo enquanto se divertiam em uma cadeira laranja e em um dia ensolarado. “Um sextou iluminado para vocês”, disse na legenda.

Nos comentários, os amigos famosos da família se derreteram com os cliques encantadores. “Lindezas! Tia Biula ama”, disse Fabiula Nascimento. “Aff já estou com saudade”, declarou Debora Lamm. “Que gostosuras”, escreveu Larissa Manoela. “Lindas demais”, comentou Heloisa Périssé.

Recentemente, Nanda Costa refletiu sobre a maternidade. "Passando aqui pra dizer que estou amando ser mãe, melhor coisa, meu maior trabalho. Nunca trabalhei tanto. Mas acho que é meu maior trabalho. Acho que tudo que a gente faz com amor é lindo e aqui é amor dobrado", disse ela.

E completou: "A gente está feliz demais com as meninas, duas bençãos, duas princesas, são super parceiras, mas dá trabalho mesmo, porque são duas pessoas. Elas são muito diferentes, são lindas, mas estou compartilhando, já que sempre fui tão verdadeira nos meus stories sempre mostrando a realidade e eu acho que hoje em dia tem mais gente falando sobre maternidade real do que antigamente".

