Nanda Costa mostra compilado de momentos fofos com Kim e Tiê: ''Pra acalmar o coração''

Atriz Nanda Costa exibe registros fofíssimos ao lado das filhas, Kim e Tiê, e explode o fofurômetro nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h38

Nesta quinta-feira, 3, Nanda Costa (35) deixou seus seguidores emocionados ao revelar um pouquinho mais da intimidade com as filhas gêmeas, Kim e Tiê (3 meses).

A mamãe coruja registrou alguns momentos fofinhos ao lado das pequenas, amamentando, brincando e cantando, e explodiu o fofurômetro da web.

“Pra acalmar o coração”, escreveu ela na legenda do post, que traz como trilha sonora a canção Vilarejo, de Marisa Monte (54).

Nos comentários, os fãs se derreteram. “Coisa mais linda do mundo”, disse um. “Duas anjinhas”, declarou outro. “Família perfeita”, afirmou mais um.

As meninas são frutos do casamento da atriz com Lan Lanh (53), com quem recentemente comemorou 8 anos desde o primeiro beijo.