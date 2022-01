Nanda Costa explode fofurômetro com novos registros das filhas gêmeas: "Coisas mais lindas''

Com cliques encantadores das gêmeas Tiê e Kim, a atriz Nanda Costa encanta os internautas com a fofura das filhas

Amor em dobro!

Nanda Costa (34) esbanjou muita fofura na web ao exibir novos cliques especiais das filhas gêmeas, Tiê e Kim (3 meses).

Frutos do casamento da atriz com a percussionista Lan Lanh (53), as bebês encantaram os internautas.

"Tiê e Kim, ou Kim e Tiê?", brincou a mamãe babona, sobre quem era quem.

"Ahhhh que lindaaaaas", elogiou Yanna Lavigne, a recém mamãe de 2, que recebeu Amélia na última semana.

"Gatíssimas", escreveu Fabiula Nascimento, que recentemente também deu à luz aos seus gêmeos.

Os seguidores de Nanda Costa se encantaram com os registros das pequenas, e não pouparam elogios à duplinha nos comentários.

"Que delícia de nenénsssss", "Que fofura meu Deus!", "O verdadeiro tanto faz" e "Lindas demais, não importa a ordem" foram alguns dos comentários feitos por fãs.

Nanda Costa deu à luz às gêmeas no dia 19 de outubro do ano passado. Ela e a outra mãe das meninas, Lan Lanh, estão juntas desde 2014.

O fofurômetro explodiu mais uma vez com Kim e Tiê!

Na outra semana, Lan Lanh dividiu com os seus seguidores com vídeo encantador das filhas, frutos do seu relacionamento com Nanda Costa.

Nas imagens, as pequenas de dois meses aparecem conversando enquanto curtem um banho de sol.

