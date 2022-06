Nanda Costa e Lan Lanh dividem cenas encantadoras das filhas, Kim e Tiê

As mamães Nanda Costa e Lan Lanh se derreteram com a fofura das filhas gêmeas, Kim e Tiê

É fofura demais para apenas uma dupla de irmãs gêmeas! Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) derreteram o coração dos seus seguidores com vídeos encantadores das filhas, Kim e Tiê.

As mamães exibiram cenas das herdeiras, de sete meses, em momentos de descontração e arrancaram elogios dos fãs.

A atriz registrou a felicidade das herdeiras durante alguns passeios em família. "'Difícil a gente explicar

Que é tão lindo…'. Obrigada meu amor", escreveu ela na legenda.

Já a musicista revelou que ela e a esposa preparam uma playlist para ninar as pequenas desde quando elas estavam na barriga.

"Para ninar as meninas, eu fiz uma playlist com este título. Comecei escolhendo as músicas, quando elas ainda estava na barriga. Toda noite botava Nanda pra dormir com ela. No parto dei um play aleatório, e as meninas chegaram com ‘contato imediato’. Elas amam ouvir tia Ju cantar (@jussarasilveira22) seja na playlist, ou ao vivo no colinho dela. A playlist “para ninar as meninas” já está com 11h 17m de músicas escolhidas a dedo, e seguimos ouvindo todas as noite", contou ela.

