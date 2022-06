Nanda Costa divide vídeo em família e derrete o coração dos seguidores: ''Lindas''

A atriz Nanda Costa transbordou amor pela sua família e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h25

É amor demais para apenas uma família! Nesta quarta-feira, 29, Nanda Costa (35) dividiu um vídeo fofíssimo ao lado da esposa, Lan Lanh (54), e das filhas, Kim e Tiê, e encantou os seguidores.

A atriz registrou cenas de muito amor das mamães com as herdeiras, de 8 meses, e compartilhou um vídeo ao som de Bate Coração, da cantora Elba Ramalho.

"Não ligue, deixe quem quiser falar, rá! Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar", escreveu ela na legenda da publicação.

E claro que a beleza e fofura do quarteto chamou a atenção da web. "Melhoram meu dia", "Que chamego bom", "Que amor mais lindo desse mundo", dispararam.

Mais cedo, Lan Lanh celebrou Dia do Orgulho LGBTQIAP+ com a esposa, Nanda Costa, e as filhas gêmeas, Kim e Tiê.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE NANDA COSTA