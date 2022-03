Nanda Costa brinca ao publicar cliques fofos das filhas gêmeas: ''Podem biscoitar''

A atriz Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao publicar uma sequência de fotos fofos de Kim e Tiê

Alerta fofura!

Nanda Costa(35) explodiu o fofurômetro nesta quarta-feira, 30, ao postar uma sequência de fotos fofas das filhas gêmeas.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou Kim e Tiê (5 meses) em um momento descontraído e aproveitou para avisar os fãs que estava liberado "biscoitar" as meninas.

"Mamãe liberou. Podem biscoitar", brincou a artista na legenda. Para quem não sabe, "biscoitar" é uma gíria usada na internet quando uma pessoa quer chamar a atenção ou fazer alguma coisa para ganhar elogios.

Os fãs atenderam o pedido e encheram a publicação de elogios. "Lindezas", disse uma seguidora. "Aiii quanta gostosura nesse feed. Vontade de amassar", escreveu outra. "Elas são fofas demais", afirmou uma fã. "Quanta fofura. Que Deus abençoe vocês", desejou uma internauta.

Mesversário das gêmeas

Recentemente, Kim e Tiê completaram cinco meses de vida e Nanda Costa usou as suas redes sociais para mostrar com detalhes a festinha das herdeiras, fruto de seu relacionamento com Lan Lanh (53).

No perfil do Instagram, a atriz abriu um carrossel de imagens das meninas diante da decoração colorida preparada pela avó Paty com direito a balões, docinhos e bolo.

