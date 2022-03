Nanda Costa abre álbum de fotos do mesversário das filhas, Kim e Tiê

Kim e Tiê, filhas de Nanda Costa e Lan Lanh, completam cinco meses e ganham festinha intimista

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 12h44

Nesta quinta-feira, 24, Nanda Costa (35) usou as suas redes sociais para mostrar com detalhes a festinha de cinco meses das filhas, Kim e Tiê.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um carrossel de imagens das herdeiras diante da decoração colorida preparada pela avó Paty com direito a balões, docinhos e bolo.

"#TBT da festinha que a vovó Paty fez pra comemorar nosso 5º mesversário. Teve bolo, alegria, balão, brigadeiro, beijinho, teve muito amor e teve maré alta invadindo a casa também", escreveu ela na legenda.

A mamãe coruja ainda comentou que pagou a língua fazendo a festinha de mesversário para as herdeiras. "Obs: Mamãe cuspindo pro alto mais uma vez. Ela dizia que comemorar aniversário de mês era cafona e já tá pensando no próximo. Taí uma bela desculpa pra ela comer doce. A decoração ficou por conta da vovó", disse.

CONFIRA O MESVERSÁRIO DE KIM E TIÊ