Namorada de João Gomes exibe as fotos oficiais do chá revelação do filho

Após descobrir que vai ser mãe de um menino, Ary Mirelle, namorada de João Gomes, exibe as fotos emocionantes do chá revelação

A jovem Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, ficou encantada com a sua festa de chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho. A celebração aconteceu na terça-feira, 25, e ela mostrou as fotos oficiais da comemoração nos stories do Instagram.

Nas imagens, ela e o amado apareceram de mãos dadas enquanto descobriam que vão ser pais de um menino, que vai se chamar Jorge . Nas fotos, os dois esbanjaram sintonia e romantismo coma troca de carinhos na hora da revelação.

Por sua vez, João Gomes também abriu um álbum de foto do dia especial. “Vai vim nosso Jorginho... Nosso vaqueirinho... Eu te amo gatinha, Ary Mirelle”, disse ele na legenda. Antes do chá revelação, Ary já tinha revelado a escolha do nome do bebê e o significado. “Se for menino, vai ser Jorge... Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si", disse ela há pouco tempo.

Há pouco tempo, Ary Mirelle contou como descobriu a gestação. Ela contou que teve alguns sinais da gravidez em seu corpo antes de fazer o teste.“Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar. No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho”, disse ela no site do jornalista Leo Dias.

Além disso, os dois compartilharam um vídeo do dia especial no feed do Instagram. Confira abaixo:

Amor de João Gomes e Ary Mirelle

Recentemente, o cantor João Gomes se declarou para a amada, Ary Mirelle. “Essa menina alivia todos os meus anseios.. Quando estou sozinho, sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim... Foi assim que te conheci e me apaixonei. Eu te amo”, contou ele nos stories do Instagram.

Os dois reataram o namoro há pouco tempo após um mês separados. João Gomesanunciou em suas redes sociais que voltou a namorar Ary Mirelle. “Quem cuida de mim”, escreveu o cantor de piseiro, na legenda da postagem que fez nos stories de seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele mostra a namorada sentada no pé da cama, após passar o dia doente, contando que quem cuidou de sua saúde teria sido Ary.

