Namorada de João Gomes entrega se gravidez foi planejada: 'Tem diferença'

À espera do primeiro filho com João Gomes, Ary Mirelle fala sobre planejamento e revela reação ao descobrir gravidez

O cantor de piseiro João Gomes e sua namorada, Ary Mirelle, estão à espera do primeiro filho. Durante uma conversa com seus seguidores nas redes sociais na última quinta-feira, 16, a influenciadora digital abriu o jogo e revelou se a gestação foi planejada, além de mostrar qual foi a sua reação ao ver o ‘positivo’ no teste.

Em seu stories do Instagram, Ary compartilhou uma foto em que aparece em meio às lágrimas enquanto segura o teste de gravidez com os dois riscos: “Eu tomei um susto grande, só fazia chorar”, a influenciadora respondeu ao ser questionada por um fã sobre sua reação.

Na sequência, ela ainda contou como desconfiou que estava grávida: “Eu estava sentindo umas cólicas e dor de cabeça. Achava que ia ficar naqueles dias… Um dia que fui para São Paulo vomitei do nada e fiquei mal. Aí abri o aplicativo e estava atrasada uns três dias (nunca atrasa)", Ary relatou os sintomas.

A influenciadora ainda revelou que João sempre desconfiou: “Diga logo que está grávida”, ele diz em uma das mensagens enviadas para a namorada. Embora o cantor estivesse animado com a ideia, Ary revelou que a gestação não foi planejada: “Não existiu um planejamento antes”, ela confessou.

“A gente queria sim, mas tem uma diferença entre planejar uma gravidez e desejar ela. O médico me explicou sobre isso também”, Ary completou revelando que foi orientada por um profissional de saúde depois do susto ao descobrir a gestação.

Vale lembrar que João e Ary assumiram o relacionamento no começo deste ano. Antes de anunciar a gravidez, o casal passou um tempo separado, mas logo reataram o namoro e contaram a novidade em um post compartilhado no Instagram dos dois.

Ary Mirelle se revolta contra críticas à sua aparência:

Ary Mirelle começou a ganhar muitos comentários maldosos sobre a mudança em seu corpo após anunciar a gravidez. Revoltada com os comentários, a influenciadora decidiu dar um basta e fez um desabafo sincero nas redes sociais para falar sobre o tempo gestacional e justificar o crescimento da barriguinha.