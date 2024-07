Nadja Haddad atualiza estado de saúde do filho e dá boa notícia

Nadja Haddad e o marido Danilo Joan atualizaram os seguidores sobre o estado de saúde do filho, que nasceu prematuro, e deram uma boa notícia

Nesta segunda-feira, 8, Nadja Haddad compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado do marido Danilo Joan e atualizou sobre o estado de saúde do filho José, de dois meses. O bebê nasceu prematuro e segue internado.

Porém, felizmente, o neném está progredindo e alcançou mais uma vitória. "Mais um José News e dessa vez com uma informação preciosíssima e que configura uma nova vitória na vida do nosso menino. O José ficou esse tempo inteiro respirando por aparelhos, intubado e hoje...", começou Nadja. "Extubaram ele e a gente está muito feliz. É uma grande vitória que a gente queria dividir com vocês. A gente sabe o quanto vocês têm orado pela vida do José, pela nossa vida", completou Danilo.

Em seguida, a apresentadora contou que não poderá pegar o filho no colo por um tempo. "José está com 1,750kg. Ele está lá quieto, a gente não pode pegar ele no colo nos próximos dias para estabilizar", afirmou. "Hoje é um dia de grande vitória. Ser pai e mãe de UTI é isso, cada dia é uma vitória. Obrigado por todo amor, por todo carinho, por todas as orações", concluiu Danilo.

"José News. Titios e titias que oram tanto pelo nosso menino! Temos notícias… boas notícias!!! Deus está completando Sua obra! Ele é fiel para cumprir", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nadja deu à luz a gêmeos, porém no dia 12 de maio, Dia das Mães, a apresentadora revelou que o outro bebê, que recebeu o nome de Antônio, não resistiu e faleceu.

Recentemente, Nadja Haddad encantou os seguidores ao compartilhar a emoção de segurar seu filho, José, de dois meses, no colo pela primeira vez. Após a perda de um dos filhos gêmeos, a apresentadora conseguiu finalmente ter a sensação de segurar o outro herdeiro, que nasceu prematuro, em seus braços.

Através dos stories do Instagram, Nadja compartilhou como foi o momento especial com o pequeno, que continua internado para ganhar peso e se desenvolver fora da barriga da mãe.

“Estou muito, muito feliz. O José está ganhando cada vez mais peso, o que faz que tudo fique mais fácil dentro dos parâmetros normais. Ele já está com 1,700 kg, ele ganhou 40 gramas de ontem para hoje, o que fez com que ele viesse para o meu colinho”, contou ela.