Na véspera do Dia das Mães, Cintia Dicker encanta ao posar com a filha Aurora

Modelo Cintia Dicker, esposa do surfista Pedro Scooby, abre álbum de fotos em clima de Dia das Mães com a pequena Aurora

A modelo Cintia Dicker (36) está esbanjando felicidade ao celebrar o seu primeiro Dia das Mães, comemorado no domingo, 14, com a pequena Aurora, de apenas 4 meses, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby (34).

Em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem abriu um álbum de fotos com a bebê em seus braços na véspera da data especial. Na legenda, a ruiva confessou que a garotinha chegou para mostrar o verdadeiro significado do amor.

"Esse é o post mais importante que faço até hoje. Meu primeiro Dia das Mães com minha Aurora, um amor único, verdadeiro, arrebatador que não tem explicação", iniciou ela.

"Quero poder ser para ela o que minha mãe é pra mim. Melhor amiga, mostrar o caminho do bem, ensiná-la a amar e respeitar todos os seres. Vou procurar sempre o melhor pra ela. Sinto orgulho da primeira escolha que tive quando resolvi ter ela no Brasil, perto da minha família e amigos", disse ainda, citando sua mãe, Anelise.

"Aurora chegou para me mostrar o verdadeiro significado da palavra AMOR e só tenho a agradecer nesse dia", finalizou Dicker na publicação.

Vale lembrar que Aurora precisou passar por cirurgias logo após o nascimento por conta de gastroquise, uma malformação congênita da parede abdominal. Além da bebê, Pedro Scooby também é pai de Dom, e os gêmeos Bem e Liz, da relação com Luana Piovani.

Confira as fotos de Cintia Dicker com Aurora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Cintia Dicker se emociona após reencontrar Aurora

A modelo Cintia Dicker comemorou o seu reencontro com a primogênita, Aurora, recentemente. É que a ruiva precisou passar uma semana longe da pequena em uma viagem de trabalho à Arábia Saudita com o marido, Pedro Scooby.

Pelas redes sociais, ela emocionou ao mostrar a reação da bebê e abriu o coração sobre a distância. No primeiro registro, compartilhado nos stories, Cintia revê a pequena, que estava aproveitando um sono pesado durante o reencontro. A mamãe coruja tenta acordá-la e de início, a bebê fica brava ao perceber que atrapalharam o seu soninho, mas logo se acalma ao ouvir a voz da mãe.