Na terceira gestação, Sabrina Petraglia mostra barrigão de 30 semanas e brinca: ''Meu último filho, com certeza''

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 11h06

A atriz Sabrina Petraglia (38) está radiante em sua terceira gravidez!

Nesta segunda-feira, 21, a mamãe coruja celebrou as 30 semanas de gestação, à espera do terceiro bebê com Ramón Velázquez.

Mãe de Gael (2) e Maya (1), a famosa compartilhou lindos cliques em que aparece exibindo seu barrigão em seu feed no Instagram e brincou sobre fechar a fábrica, já que não pretende ter mais herdeiros.

"Bom dia! Últimos meses da minha última barriga. Porque esse será meu último filho com certeza! Kkkk", escreveu Sabrina Petraglia na legenda da publicação.

"Ahh que linda! Fica com a barriga tão bonita... Muita luz e paz pra vocês", elogiou uma seguidora nos comentários. "Está muito linda. Que Deus abençoe sempre", desejou outra. "Último sabrina?? Vai que do nada aparece outro", brincou um terceiro.

Sabrina disse que ainda não se decidiram sobre o nome do bebê.

Sabrina Petraglia doa roupas da filha

Recentemente, Sabrina Petraglia contou que decidiu doar as roupas da filha, Maya, que estavam guardadas. A artista explicou que pretendia usar os looks no seu terceiro bebê, caso fosse menina. "Tem mamãe à espera de menina aí? Hoje é dia de doação por aqui... Não imaginava que tinha tanta roupa! Tinha guardado para o 3° filho, se fosse menina… mas como é um menininho, estou fazendo uns kits para doar", revelou ela.

