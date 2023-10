Na reta final de gravidez, Bruna Biancardi exibe barrigão em redes sociais

Bruna Biancardi vem compartilhado a evolução de sua primeira gestação; digital influencer está grávida de Neymar

Bruna Biancardi exibiu nesta quarta-feira, 04, um vídeo com a atualização do tamanho atual de sua barriga de grávida. A influencer que está vivendo a primeira gestação, espera Mavie, do relacionamento com o jogador de futebol Neymar. Ela explicou que estava testando o cenário para um vídeo, e aproveitou o momento para se orgulhar do tamanho da barriga.

"Testando o cenário pro vídeo e já dando um check no barrigão", escreveu ela no vídeo postado nos Stories. Não se sabe ao certo quantas semanas a influencer está grávida, porém no pronunciamento em que desabafou sobre a noitada de Neymar em Barcelona, a modelo publicou que focaria "na reta final" de sua gravidez. Vale lembrar que o status de relacionamento de Neymar Jr e Bruna Biancardi segue em mistério em meio a novas alegações de traição.

O anúncio de que estava esperando um bebê foi há cinco meses. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo, filho(a), estamos ansiosos por você", postou na época.

Recentemente a influencer compartilhou um clique comparando ao início da gestação. No clique, a morena aparece posando no espelho com uma lingerie rosa e uma camiseta verde levantada para exibir o crescimento da barriga, que ainda estava pequena. Além disso, a influenciadora dispensou as grandes produções e surgiu ao natural, com o cabelo molhado.

Bruna usou as mesmas peças na segunda foto, no entanto, um detalhe roubou completamente a cena. É que a influenciadora dividiu detalhes da transformação de seu corpo ao colocar o barrigão enorme para jogo: “E eu achava que na foto da esquerda já estava com uma super barriguinha de grávida”, ela se derreteu pelo crescimento da primogênita.

Quem são os padrinhos de Mavie?

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus fãs ao mostrar uma foto rara ao lado dos padrinhos de sua filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela apareceu sorridente ao lado dos amigos Leo Venditto e Hanna Carvalho, que foram escolhidos pelo casal para batizarem a bebê que vai nascer; confira o clique e saiba quem são.