Na reta final da gravidez, Viviane Araujo mostra detalhes de ensaio com o barrigão

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) está radiante na reta final da gestação e compartilhou uma sequência de fotos de bastidores de ensaio fotográfico!

Nesta quinta-feira, 18, a atriz mostrou detalhes do ensaio de gestante que realizou no dia anterior, em que aparece com um look preto de veludo com franjas e bordados de flores e borboletas coloridas.

Grávida de quase 9 meses, a rainha das rainhas do Carnaval está à espera de um menininho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, com quem se casou em setembro do ano passado no religioso.

Na primeira foto da série, publicada seu feed no Instagram, a famosa exibiu o bumbum ao posar de costas. "Bastidores", escreveu Vivi na legenda da publicação.

Nos Stories, Viviane mostrou que teve troca de roupa e até penteado. Após o ensaio, a mãe de Joaquim exibiu os pés inchados ao chegar em casa. "E agora, meus amores, eu vou botar o pezinho pro alto, descansar, né? Um pouquinho inchadinho", disse a mamãe.

Viviane Araujo fala da reta final da gravidez

Em papo com os fãs, Viviane Araujo confessou que está se sentindo bem cansada nos últimos dias. "Vou falar uma coisa para vocês. Mamãe, nessa reta final, está cansada. Dormindo mais do que deveria. Mas também eu posso. Posso dormir. Depois sei que o sono... não vai ter mais", disse ela, aos risos.

O bebê deverá nascer no início de setembro, de acordo com o Jornal Extra. A previsão é que Viviane quer realizar um parto normal entre os dias 3 e 8 de setembro, que é quando já estará com 40 semanas de gestação.

