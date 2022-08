Na reta final da gravidez, Viviane Araújo exibe barrigão impecável durante ensaio fotográfico

Viviane Araújo esbanjou beleza e um barrigão impecável na reta final da gravidez, ao publicar algumas fotos arrasadoras

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 19h56

Nesta quarta-feira, 24, Viviane Araújo (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um lindo ensaio fotográfico que fez durante a reta final de sua gravidez. A atriz publicou uma série de fotos onde ela aparece esbanjando beleza e um barrigão impecável, enquanto fazia caras e bocas para a lente das câmeras.

Nas imagens, a futura mamãe do Joaquim, aparece com um top mínimo, que realçava seu barrigão, combinando com uma luva de veludo, uma calcinha e uma saia que imitava uma rede, mostrando seus pernões torneados. Ela ainda apostou em uma peruca super linda, com os cabelos ondulados e uma maquiagem arrasadora.

Na legenda, ela escreveu: "Apaixonada nessas fotos! Difícil postar uma só! Então vamos de carrossel!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa! Abençoada e iluminada!", escreveu um. "Mamãe mais linda do mundo!", falou outro. "Joca está gigante!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Viviane Araújo exibindo um barrigão impecável na reta final da gravidez durante um ensaio fotográfico:

Viviane Araújo revela seu peso na reta final da gravidez

Recentemente, Viviane Araújo compartilhou com seus fãs o quanto engordou durante a gestação de Joaquim. Durante uma consulta genecológica, a musa subiu na balança e revelou para os fãs que ganhou 14 kg durante esses meses, ficando com 79.5 kg.

