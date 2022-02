Na reta final da gravidez, Rafa Brites publica clique do barrigão: ''Contagem regressiva''

A apresentadora Rafa Brites exibiu o barrigão da segunda gravidez e arrancou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 16h09

Tá chegando a hora de dar as boas-vindas a Leon!

Nesta quinta-feira, 10, Rafa Brites (35) exibiu o seu barrigão da reta final da sua segunda gravidez e encantou os seus seguidores.

No feed do Instagram, a apresentadora surgiu em frente ao espelho e mostrou o look do dia.

Para a ocasião, a esposa deFelipe Andreoli (42) e mãe de Rocco (5) apostou em um conjunto de top e calça marrom alaranjado.

"Couting down! [Contagem regressiva]", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios: "Muito linda", "Não da! Que gataaaa", "Lindíssima, amei o look", "Maravilhosa!!! Cada dia mais linda", disseram.

CONFIRA O REGISTRO DE RAFA BRITES