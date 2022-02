Na reta final da gravidez, Rafa Brites posa nua em piscina e deslumbra a web

Rafa Brites posta sequência de fotos lindas mostrando seu barrigão na piscina

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 12h06

Rafa Brites (35) pode dar à luz a qualquer momento!

E, não é por isso que ela vai parar de publicar os mais lindos e encantadores registros de seu barrigão de 9 meses.

Inclusive, foi isso que rolou nesta quinta-feira, 03.

Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de duas fotos onde apareceu nua na piscina.

No primeiro clique, ela estava sozinha, com um lindo céu ao fundo. E, no outro, Felipe Andreoli (41) estava acariciando a barriga da esposa.

“Leon. 02”, escreveu a musa na legenda se referindo ao nome do bebê que está por vir.

“Que lindeza, gente”, elogiou Fernanda Gentil (35) nos comentários. “Nossa senhora. Deusa nível master”, afirmou Carol Peixinho (36).

Vale lembrar que, na última quarta-feira, 02, foi o aniversário de Rocco (5), filho mais velho de Rafa e Felipe.

Confira as fotos de Rafa Brites mostrando seu barrigão na piscina: