Na reta final da gravidez, Paula Amorim faz ultrassom e fica surpresa com tamanho do filho

Grávida de 37 semanas, ex-BBB Paula Amorim mostra novo ultrassom do filho e diz que vai perder roupinhas de recém-nascido

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 10h35 - Atualizado às 11h11

A ex-BBB Paula Amorim (33) está radiante com a primeira gestação!

À espera de Theo, fruto de se relacionamento com Breno Simões, ela está na reta final da gravidez, com 37 semanas.

Nos Stories de seu Instagram, na segunda-feira, 06, a influenciadora digital compartilhou registros de mais um ultrassom do bebê, e ficou assustada ao descobrir que o pequeno cresceu mais do que ela imaginava e já está com cerca de 50 centímetros.

"Theo tá de conchinha! Com a cabeça pra baixo, as costinhas do lado esquerdo, bumbum pra cima, perninhas e bracinhos do meu lado direito", contou ela.

Paula ainda disse que as roupinhas que comprou serão perdidas rapidamente. "O Dr. Rodrigo está aqui dando um susto na mãe que comprou várias roupinhas RN [recém-nascido] e vendo o tamanho desse bebê vou ter que usar duas roupinhas por dia. Tirar foto de tudo para não perder", disse ainda mamãe de primeira viagem.

Vale lembrar que Paula e Breno estão juntos desde o BBB 18 e ficaram noivos no ano passado.

Paula Amorim e Breno Simões fazem viagem romântica

Curtindo dias de descanso no interior de São Paulo, Paula Amorim e Breno Simões aproveitaram o momento a sós durante viagem antes do nascimento do filho. "Fim de semana Off-line pra gente se conectar com nosso baby que está pra chegar. É fundamental ter esse tempo pra resgatar aquilo que a gente tem de mais importante dentro da gente. Bons sentimentos, boas energias e vibrando alto. Boa semana pra nós", disse ela.

Confira as fotos do ultrassom do primeiro bebê de Paula Amorim e Breno Simões: