Na Bahia, Bianca Andrade encanta com cliques estilosos do filho, Cris: ''Lookinho rosa''

De férias na Bahia, a ex-BBB Bianca Andrade encantou ao compartilhar cliques estilosos do filho, Cris, usando um moletom rosa

Redação Publicado em 15/02/2022, às 09h55

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade (27) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequências de cliques do filho, Cris, fruto do seu relacionamento com o influenciador Fred (32).

A influenciadora, que está aproveitando as férias em Trancoso, na Bahia, deixou os fãs apaixonados ao exibir fotos estilosas do herdeiro usando uma roupa rosa.

Nas fotos, o pequeno aparece sentado em uma cadeira, usando um moletom e uma inteiramente rosa. Além do estilo, o carisma do bebê roubou a cena.

"Esse nenein, essa carinha, esse lookinho rosa… Mamain morre de amor!", escreveu Boca Rosa.

As fotos fizeram sucesso entre as famosas e os fãs da influencer: "Lindo demais", disparou a cantora Lexa (26). "Que lindo meu Deus!", disparou a atriz Gio Ewbank (35). "Meu homenzin", declarou Fred.

Na Bahia, Bianca Andrade explodiu o fofurômetro ao exibir um clique estiloso do filho, Cris: