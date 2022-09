Murilo Huff surge coladinho ao filho, Léo, se divertindo com tintas: ''Bagunça!''

Murilo Huff registrou uma brincadeira com tintas super divertida que fez com o filho, Léo

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 16h30

Nesta segunda-feira, 19, Murilo Huff (26) decidiu curtir um momento divertido coladinho com o filho, Léo (2), fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021). Para isso o cantor pegou algumas tintas e fez uma brincadeira com o menino.

É claro que o papai babão registou o momento e publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde ele aparece carregando o herdeiro no colo, enquanto estavam sem camisa e completamente sujos de tinta.

Na legenda, o sertanejo se derreteu escrevendo: "Sempre é hora de fazer bagunça!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Coração fica quentinho de ver vocês dois juntos!", escreveu um. "Meus meninos!", falou outro. "É fofura demais!", disse um terceiro.

Confira as fotos de Murilo Huff e Léo se divertindo com tintas:

Mãe de Marilia Mendonça mostra Léo em momento fofo com Murilo Huff

Recentemente, Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que flagrou do neto, Léo, com o pai dele, Murilo Huff. Na imagem, o menino aparece deitado no colo do sertanejo e ao ver a cena Ruth se derreteu escrevendo: "Marando a saudade do papai".

