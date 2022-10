Murilo Huff mostra divertimento com o filho: “Melhor sorriso do mundo”

Cantor Murilo Huff mostrou o filho único com Marília Mendonça se divertindo em vídeo

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 22h36

O cantor sertanejo Murilo Huff (26) mostrou nesta sexta-feira, 30, o filho Léo se divertindo com uma boia. O fruto de seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça estava girando muito feliz, e o papai estava todo babão com o pequeno de dois anos.

Em seu Instagram, o papai publicou um Stories onde o filho se diverte demais e escreveu: “Melhor sorriso do mundo”, todo apaixonado pelo pequeno. Antes disso, Murilo mostrou Léo com um sorrisão na cara, boné e óculos.

Veja o Storie de Murilo Huff com o filho Léo:

Murilo Huff mostra filho Léo se divertindo - Créditos: Reprodução / Instagram



Há uma semana, Murilo também publicou uma série de cliques fofíssimos onde ele e Léo aparecem sujos de tinta após brincar. O pai escreveu na legenda: “Sempre é hora de fazer bagunça!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Luiza Martins rasga elogios a Murilo Huff após gravação de DVD

A cantora Luiza Martins utilizou suas redes sociais para homenagear Murilo Huff, que participou da gravação do seu primeiro DVD solo da artista. Então, ela fez questão de demonstrar o carinho e admiração pelo colega de trabalho.

"Passando aqui pra te agradecer, primeiro por existir nessa terra! O mundo precisava de um Murilo em cada canto. Você, é um cara que eu sempre admirei, desde lá de trás… e isso só cresce!", começou a cantora, que compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos com o amigo.