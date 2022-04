Murilo Huff encanta ao mostrar o filho com Marília Mendonça falando inglês

Cantor Murilo Huff surgiu brincando com o filho Léo em vídeo fofo e exibiu desenvoltura do herdeiro ao falar cores em inglês

O papai coruja Murilo Huff (26) encheu seu feed de amor ao postar um momento encantador com o filho!

Em seu feed no Instagram, o cantor mostrou como foi o domingo, 24, ao lado do herdeiro Léo (2), fruto de seu relacionamento com nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021), que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

No registro, Murilo aparece sentado na sala com os braços abertos, enquanto Léo corre ao seu encontro. O pequeno esbanjou fofura ao se divertir e soltar gargalhadas com o pai na troca de carinhos com abraços e beijos.

"Nosso restinho de domingo", escreveu Murilo Huff na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs elogiaram. "Ela tá orgulhosa", disse uma internauta, citando Marília. "Esse vídeo fez meu dia ir de 0 a 1000 muito rápido. Obrigada por isso", se derreteu outra. "Todo o amor do mundo, todas as bençãos, todas as energias positivas e todo o nosso carinho pra vocês!", desejou uma terceira. "O amor mais lindo e puro do mundo", destacou mais uma.

Nos Stories, Murilo impressionou a web ao mostrar Léo falando inglês. O garotinho posou com um brinquedo enquanto falava uma sequência de cores em inglês: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.

Viúva do sertanejo Maurílio se emociona em encontro com Murilo Huff

Luana Ramos, viúva do cantor Maurílio (1993 - 2021), foi a show de Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, e desabafou sobre o período difícil que passaram após a morte dos artistas. Ela refletiu sobre o encontro e o apoio que recebeu do cantor no momento delicado.

"Essa foto representa tantas coisas, tantos sentimentos... Foi tirada no @nopelo360, evento incrível, festa linda... E eu estava me sentindo sozinha. Rodeada de milhares de pessoas, na companhia de colegas super felizes, dispostos a me animar! Mas o sentimento de vazio em alguns momentos era enorme! Aquele 'Está faltando algo', 'Não estou completa'. Olhei várias vezes pro lado e imaginei o Maurílio ali na minha frente curtindo, cantando de olho fechado, se divertindo. Cada música que eu sabia que ele gostava, cada participação de colegas de trabalho que ele admirava, eu via e imaginava a reação dele a todo instante. E assim eu me senti a noite inteira: deslocada, sozinha. Mesmo sabendo que não estava".

"E aí, no final da noite, Murilo me presenteou com suas palavras, sua força, seu abraço. 'Como você está? Me dê um abraço... Vai passar!'. E com a certeza de cada palavra que você me disse ali, me fez acreditar que vai ficar tudo bem mesmo. Obrigada por ontem", disse ainda.

Confira o vídeo fofo de Murilo Huff com o filho Léo: