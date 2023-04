Mulher de Juliano Cazarré se emociona com novidade na evolução da filha caçula, Maria Guilhermina

Mulher do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré registra novo passo no desenvolvimento da filha caçula, Maria Guilhermina, que passou por cirurgia logo após o nascimento

Mulher do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré encantou seus seguidores ao registrar uma novidade no desenvolvimento de sua filha caçula, Maria Guilhermina. A menina vive sob cuidados médicos em casa desde que recebeu alta do hospital alguns meses após o seu nascimento. Ela foi diagnosticada com a Anomalia de Ebstein, que é um problema no coração, e passou por cirurgia em suas primeiras horas de vida. Agora, ela está crescendo e evoluindo cada vez mais.

Tanto que, nesta sexta-feira, 14, a mamãe coruja encantou ao revelar que a filha ficou deitada no chão pela primeira vez. Apoiada em um tapete de criança, a menina pode sair da cama por alguns minutos para desenvolver ainda mais a sua capacidade motora.

“Primeira vez no chão”, disse a mamãe coruja, que ainda colocou emoji chorando.

Juliano Cazarré reúne os cinco filhos em nova foto

Em fevereiro deste ano, o ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o oitavo mêsversario da filha caçula, Maria Guilhermina. Para marcar a data, eles reuniram os cinco filhos em uma foto inédita na casa da família.

Os pais corujas apareceram sorridentes em uma foto com todos os filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina. A caçula da família está em casa há poucos dias após receber alta do hospital. Ela nasceu com um problema cardíaco e precisou passar por cirurgia logo após nascer. Hoje em dia, ela usa traqueostomia e segue com o acompanhamento médico em casa.

"8 meses da nossa iron girl Maria Guilhermina e 1ª foto oficial da família toda reunida. Obrigada, papai e mamãe do céu!", disse Leticia na legenda.