Mulher de Juliano Cazarré faz agradecimento após a filha deixar a UTI: "Grande dia"

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 21h09

Leticia Cazarré (38) usou as redes sociais para comemorar a alta da UTI de sua filha caçula, Maria Guilhermina, após 24 dias.

Nas redes sociais, a mulher de Juliano Cazarré (41) postou uma foto segurando a herdeira no colo e celebrou a alta. Ela também contou que a menina seguirá no hospital para continuar a recuperação e para ganhar peso.

"Hoje foi o grande dia! Maria Guilhermina recebeu alta da UTI para o quarto, graças a Deus! Vamos continuar internadas no hospital, em observação, e precisamos continuar rezando para que ela fique bem e ganhe peso logo. Conto com vocês", começou ela.

Leticia também ressaltou a força da filha durante esse período que ficou na UTI. "Nesses 24 dias, sofremos e comemoramos na mesma medida. Ela foi a grande estrela brilhante que guiou nossas preces na escuridão. Ver a força da nossa pequena nos deu ânimo em todos os momentos", acrescentou.

Em seguida, a mulher do ator também agradeceu a equipe médica que está cuidado da filha. "Mas não posso deixar de falar dos médicos e médicas, enfermeiras, técnicas, fisioterapeutas, que dedicam seus talentos a salvar vidas tão preciosas, dia e noite, muitas vezes sem descanso. Não medem esforços, sacrificam muitas vezes suas próprias vidas pessoais e dão tudo de si para não perder um desses pequeninos."

"Depois de conviver com eles, todos os outros trabalhos do mundo parecem não ter tanta importância… deve ter sido mais ou menos isso o que Cristo quis dizer com "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos". Minha gratidão eterna a cada um dos nossos médicos e equipes da UTI neonatal. Nos vemos na próxima cirurgia", completou.

Mais cedo, Juliano também celebrou a alta da UTI da filha. "Letícia está bem com a bebê lá em São Paulo e hoje, graças ao bom Deus, à intercessão poderosa da Virgem Maria e de São José, à todas as orações, terços e missas e orações que vocês têm dedicado a Maria Guilhermina, nossa pequenina e a Letícia foram para o quarto do hospital, mas saíram da UTI", falou ele.

Confira: