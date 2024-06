Mulher de Juliano Cazarré divide clique encantador do filho caçula

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao postar um novo clique do filho caçula, Estêvão

Leticia Cazarré encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros da viagem que fez para Roma, na Itália, com o marido, Juliano Cazarré, e o filho caçula, Estevão, de três meses. Nos registros, o pequeno aparece deitado no carrinho de bebê, usando um look todo branco.

Ao dividir fotos e vídeos da viagem, ela falou sobre o momento em que eles conheceram o Papa Francisco no Vaticano. "Segundo dia em Roma: o dia em que eu, @cazarre e Estêvão tivemos a honra de conhecer o Papa! Graças ao nosso querido @padremarlonmucio e ao hospital @nossasenhoradosraros que nos convidaram a ir representar os portadores de doenças raras do Brasil diante do Santo Padre no Vaticano. Chegamos às 6h30 da manhã no Vaticano, cedo o bastante para pegar a Praça São Pedro vazia e sob uma luz linda do amanhecer"

"Foi uma experiência inesquecível, e estamos até agora em estado de graça com essa viagem e esse momento, em especial. Depois dessa manhã abençoada, compramos uns terços maravilhosos numa lojinha próxima ao Vaticano e almoçamos uma pizza no talho antes de seguir para um tour impressionante pelos museus do Vaticano, Capela Sistina e Basílica de San Pietro. Absurdo de lindo. De encher os olhos", completou.

Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1 aninho.

