Mulher de Juliano Cazarré atualiza quadro de saúde da filha, que está na UTI: "Se recuperando"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, falou sobre a recuperação da filha, Maria Guilhermina

Na tarde desta quinta-feira, 10, Leticia Cazarré compartilhou em suas redes sociais uma nova foto da filha caçula, Maria Guilhermina de Guadalupe, que está com quatro meses de vida.

Ao dividir o clique, a mulher do ator Juliano Cazarré (42) contou aos seguidores que a menina segue na UTI, e está "treinando para voltar a respirar sozinha". A bebê, vale lembrar, nasceu com um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e já passou por quatro cirurgias.

"Maria Guilhermina de Guadalupe, a bebê mais doce do mundo, continua se recuperando na UTI, agora treinando para voltar a respirar sozinha. Obrigada pelas orações constantes de todos vocês", escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Leticia, aliás, aproveitou a foto da herdeira para falar sobre a semelhança entre elas. "Se não for pra dizer que é a minha cara, não precisam nem comentar", brincou a esposa de Cazarré.

Nos comentários, os internautas concordaram que Maria Guilherme se parece com a mãe, e desejaram que a pequena se recupera logo. "Linda!!! Sua cara. Deus abençoe cada vez mais sua família, Letícia!!!", disse uma seguidora. "É sim parecida com você. Nossa Senhora de Guadalupe continue a cuidar dessa princesa valente", falou outra. "Já deu tudo certo. Ela é a sua cara! Saúde e amor para vocês", escreveu uma fã.

Confira a nova foto da filha de Leticia e Juliano Cazarré:

