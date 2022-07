Monique Evans mostra cliques encantadores com a neta, Ayla: "Vovó te ama"

A modelo Monique Evans encantou os seguidores ao mostrar algumas fotos com a neta, Ayla

Monique Evans (66) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para dividir um momento muito fofo em família. Em seu perfil no Instagram, a modelo mostrou alguns registros com a neta, Ayla, sua namorada, Cacá Werneck, e a mãe, Maria da Conceição.

Ao dividir as fotos, Monique falou da felicidade de estar ao lado da família e também se declarou para a neta, filha de Bárbara Evans (31) e Gustavo Theodoro (31), que também aparecem nos cliques. "Ainda sobre o dia mágico de ontem... Família reunida!! @aylaclarktheodoro vovó te ama muito", se derreteu a vovó coruja.

Nesta última quinta-feira, 28, Bárbara Evans mostrou o encontro entre a filha, Ayla, e a bisavó, Maria da Conceição. Na legenda da publicação, a modelo celebrou o encontro de gerações. "Quatro gerações!! Amo vocês!! Aylinha conheceu a Bisa, que felicidade", escreveu ela.

Confira as fotos de Monique Alfradique com a neta, Ayala:

Procedimento no rosto

Monique Evans surpreendeu os internautas ao mostrar fotos de antes e depois do procedimento estético que fez no rosto. A modelo e apresentadora aplicou fios de PDO, que dá sustentação para os tecidos da face, e impressionou com o resultado. "O antes e depois de colocar os fios de PDO com a Dra. Mariana Laranja. Sem exageros, muito natural. Estou mega feliz! Ah, reparem no preenchimento na boca, amei!", disse ela na legenda.

