Miro Moreira anuncia que a esposa está grávida pela primeira vez

A família aumentou! Miro Moreira e a esposa, Liliane Lima, anuncia a gravidez do primeiro filho juntos após terem dado o primeiro beijo apenas após o casamento

O ex-A Fazenda Miro Moreira será papai! Nesta quarta-feira, 18, ele e a esposa, Liliane Lima, anunciaram que vão ter o primeiro filho juntos. Ela contou que descobriu a gestação quando estava com apenas seis meses de gestação.

“Quando descobri me deu medo e felicidade ao mesmo tempo. Então, fiz uma surpresa para o Miro e ele ficou sem acreditar. Ficou muito emocionado e sem reação. Mandei fazer um body escrito 'adivinha quem vai ser papai?'”, disse ela, e completou sobre a realização de aumentar a família.

“Nosso bebê é o cumprimento de mais uma promessa de Deus em nossas vidas. Deus ama família e ele tem prazer de nos abençoar com filhos. Sou grata a Deus por tudo que ele faz e por tudo que ele ainda vai fazer em nossas vidas”, contou.

Vale lembrar que os dois se casaram em julho de 2022 e só deram o primeiro beijo após a celebração religiosa. Há pouco tempo, ele falou sobre a decisão do casal nas redes sociais. “Vamos esperar para dar o primeiro beijo no altar. Mas um dia explico nossa história. Somos seres humanos, ninguém é santo, mas a gente prefere deixar as coisas de Deus em primeiro lugar. Estou muito feliz”, disse ele.

Vale lembrar que Miro Moreira participou da primeira temporada de A Fazenda, da Record TV. Ele é modelo internacional e diretor de fotografia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miro | Ator | Videomaker (@miromoreirabr)