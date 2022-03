Milena Toscano comemora o nono mês do filho, Francisco: ''O tempo está voando''

A atriz Milena Toscano mostrou a comemoração do nono mês de vida do filho caçula

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 19h36

Milena Toscano (38) usou as redes sociais para comemorar mais um mesversário do filho caçula.

Nesta quinta-feira, 24, Francisco completou seu nono mês de vida, e a mamãe coruja organizou uma festa em casa, com direito a um bolo com a decoração do filme Toy Story, para celebrar a data.

"E o tempo ta voandoooo!!!!!! 9. Meses do meu pequeno! E essa dupla me completa mais a cada dia! Como pode!? Amo vocês, meus meninos!", declarou ela na legenda.

Milena é casada com Pedro Ozores. Além de Francisco, os dois também são pais de Pedro, que está com três anos.

Reflexão de aniversário

Milena Toscano completou 38 anos e para comemorar a data, ela compartilhou uma foto ao lado dos filhos, Pedro e Francisco, e fez uma reflexão.

"38 anos! E olhando pra tudo que vivi até hoje, essa foto resume o quanto sou grata, aos aprendizados, ao amor, a dor, a família, aos perrengues, as viagens, ao trabalho, aos amigos, ao meu marido, as saudades… a tudo! Chegar até aqui teve momentos tristes, chatos, mas tudo foi lindo, foi delicioso! Porque a vida é assim! E é isso que quero daqui pra frente! A pureza e o sorriso desses dois, todos os dias da minha vida! Obrigada Deus por essa vida tão maravilhosa!", afirmou a artista na legenda.

