MC Poze do Rodo anuncia nascimento da quarta filha, Jade

Nas redes sociais, MC Poze do Rodo postou fotos com a filha, Jade, e celebrou o seu nascimento

Na tarde desta quarta-feira, 6, MC Poze do Rodo usou as redes sociais para apresentar sua filha recém-nascida, Jade. A menina é filha do cantor, de 24 anos, com Isabelly Pereira, de 20.

Em seu perfil oficial no Instagram, Poze postou uma sequência de cliques segurando a recém-nascida, ainda no hospital, e fez questão de apresentá-la aos seus seguidores. "Apresento pra vocês!!! Minha Jadoca", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o papai nos comentários. "Que linda. Deus abençoe você e sua família", disse uma seguidora. "Bem-vinda, Jade. Deus abençoe", escreveu outra. "Parabéns, papai, e pra mamãe também. Princesa linda", falou um fã.

Poze anunciou que seria pai pela quarta vez em abril. Na ocasião, ele fez uma brincadeira sobre a quantidade de filhos. "Igual eu amo todos os meus filhos, esse eu vou amar da mesma forma, porque é meu, entendeu? Vou ser pai de novo. Mr. Catra, estou chegando", disse o cantor, fazendo referência ao número extenso de filhos que Catra teve enquanto ainda era vivo, 32 filhos.

Vale lembrar que ele é pai de Júlia, de três anos de idade, Miguel, de dois anos, e Laura, de 1. Os três são fruto de seu com a ex-mulher, Vivianne Noronha. Em breve, nascerá a quinta filho do cantor, que se chamará Manuela, de seu envolvimento com a estudante de Biomedicina Myllena Rocha, de 23 anos.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poze Do Rodo 🤑 (@pozevidalouca)

Mãe de quarta filha de Poze desabafa

Após o anunciou que seria pai pela quarta vez, Isabelly Pereira começou a receber muitas críticas, e usou as redes sociais para fazer um desabafo. "Estou recebendo muita mensagem falando: ‘vai estudar’. Gente, eu estudo, eu faço faculdade, tenho minha marca de biquínis, graças a Deus eu nunca precisei trabalhar fora porque minha família tem uma estrutura boa e eu prefiro focar nos meus estudos."

"Sempre tive uma condição financeira boa, nunca precisei de ninguém pra eu poder jantar, por exemplo, como me perguntaram ontem sobre quem estava pagando meu jantar. Tenho uma pessoa que separa as mensagens boas para eu ler, isso melhora muito meu dia. Às pessoas que estão mandando mensagens ruins, eu não estou lendo. Desejo que vocês sejam felizes e que nunca passem pelo que eu estou passando", acrescentou.