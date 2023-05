MC Mirella relata perda de 5 kg por conta de enjoos de gravidez

Cantora de funk MC Mirella espera seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves

Nesta quarta-feira, 17, a cantora de funk MC Mirella (24) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o primeiro mês de gestação. A funkeira espera seu primeiro filho com o dançarino Dynho Alves e afirmou que já perdeu 5 kg nas primeiras semanas de gravidez por conta dos enjoos.

“Emagreci 5kg. Estou seca! Cheguei aqui com 53kg e estou com 47kg de tanto que vomito. Tô triste porque tô muito magra, e a tendência é abaixar mais ainda. Que eu consiga comer mais logo”, explicou a cantora, lamentando o quanto perdeu, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Já em seu perfil oficial no Twitter, a funkeira revelou estar preocupada com a saúde do feto, visto que ela não consegue se alimentar. “A criança não come, eu tô desesperada já. Não consigo comer nada, tô enjoando de literalmente tudo e tudo que eu como eu vomito”, desabafou.

não consigo comer nada, tô enjoando de literalmente tudo e tudo que eu como eu vomito, check bora pro médico amanhã se isso continuar — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) May 17, 2023

Barriguinha de grávida

A funkeira MC Mirella usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua gestação. Usando um conjuntinho justo, a artista colocou a barriguinha de grávida para jogo e se derreteu ao falar sobre a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor e dançarino Dynho Alves, com quem reatou em meados de abril.

Mirella compartilhou o registro inédito em seus stories do Instagram. No clique, a morena jogou os longos cabelos de lado e levantou parte da blusa de alcinha branca para deixar a barriguinha à mostra. Ela também apostou em um micro shortinho preto para o registro em que aparece fazendo carão na frente do espelho. "Aí, meu Deus, tem um tchutchuquinho aqui."