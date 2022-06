MC Loma chora ao explicar o porquê não vai mostrar sua filha nas redes: ''Não quero que a humilhem como fazem comigo''

Em vídeos, MC Loma revela que tem medo de Melanie sofrer hate então não vai expôr a filha nas redes

Grávida pela primeira vez, MC Loma (19) abriu seu coração na última quarta-feira, 22, ao conversar com os internautas.

A cantora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, como sempre, recebeu diversas mensagens sobre Melanie. Sempre muito honesta, ela foi respondendo os questionamentos.

“Vai mostrar a Melanie quando ela nascer?”, questionou um fã. Ao que a funkeira disse: “Vou sim, mas assim que me sentir pronta". Então, outro seguidor mandou: “Já vi você falando no Instagram da Mi que não vai mostrar a Melanie. Que bom que agora vai”. E, aí, desencadeou tudo!

Paloma decidiu responder esta pergunta em vídeo, explicando que não vai expor a herdeira logo que ela nascer, por medo de que a bebê seja humilhada como ela é na rede social.

“Então, minha gente… Sendo bem sincera aqui pra vocês, acho que eu não vou mostrar a Melanie… Acho não, tenho certeza que não vou mostrar ela quando nascer”, começou. “Eu sou muito humilhada aqui no meu Instagram. Todo dia eu recebo umas 50 mensagens de pessoas me desejando a morte, me chamando de feia, me humilhando, me chamando de p*ta, de tudo que é nome. E é um hate que eu não sei porque mereço”, refletiu.

“Não é de agora que eu recebo tanta crítica assim, tanto hate… Desde quando eu comecei na internet que eu recebo isso. Às vezes não dá nem vontade de aparecer aqui por conta disso. Eu tenho esse trauma e não quero que minha filha passe por isso. Não quero expor um bebê, uma coisa tão pura, tão inocente aqui pra ela ser humilhada e receber ódio gratuito. Não quero falhar como mãe, não quero levar esse trauma pra minha filha. Não quero que humilhem ela, não quero que falem dela”, disse a futura mãe-coruja em seguida.

Ao prosseguir, ela fez uma revelação muito triste: “Eu acho que vou até ter que fazer uma terapia porque eu vou estar muito frágil no meu pós parto pra estar vendo mensagem de gente ‘ai que menina feia’. É um bebê inocente que não sabe de nada. Eu tenho muito medo porque aqui eu já recebi mensagens, assim que descobri que estava grávida, de gente desejando a morte de Melanie”, contou.

“Então eu não vou mostrar ela por causa disso. Não quero que minha filha sofra e tenha os traumas que eu tenho, não quero que ela tenha problemas de autoestima. Não preciso que vocês me entendam, preciso que me respeitem. Essa é minha opinião, se quiser me julgar, pode julgar”, reforçou Loma.

Depois, ela apareceu com os olhos cheios de lágrimas. “Eu fico até mal porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que gostam de mim e que estão ansiosas como eu para ver Melanie, mas por conta de pessoas maldosas da internet eu fico com receio de falarem da minha filha porque ela vai ser meu ponto fraco. Não quero que ela passe pelo que eu passei. Eu fico mal de verdade”, admitiu.

Confira frames do desabafo em que MC Loma explica que não vai expor a filha nas redes sociais por causa do hate que sofre: