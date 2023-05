Maternidade real! Viih Tube surge toda suja de leite: ''Vazando''

Amamentando, Viih Tube surge toda suja de leite e mostra lado real da maternidade; veja

A influenciadora digital Viih Tube (22) está compartilhando cada detalhe da maternidade em sua rede social sem esconder os perrengues e dificuldades do dia a dia. Nesta terça-feira, 16, a famosa mostrou um "problema" que as mamães que amamentam passam.

Em uma selfie, a ex-BBB surgiu com o top todo molhado e contou que vazou leite. Sem filtro, ela falou sobre o momento com os seguidores, assim como vem contando sobre outros dilemas do maternar.

"Eu e os peito vazando de cada dia", falou Viih Tube sobre o líquido ter molhado sua roupa. É bom lembrar que ela estava com dificuldade na amamentação de Lua e celebrou quando a pequena deixou de usar sonda para se alimentar.

Ainda nesta terça-feira, 16, a empresária encantou ao mostrar o primeiro encontro de sua filha, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33), com sua avó.

Veja o momento real de Viih Tube:

Viih Tube expõe mudança no comportamento de Eliezer: ‘Não esperava’

A influenciadora digital Viih Tube abriu o coração durante um bate-papo com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ de quinta-feira, 11. A ex-BBB emocionou os telespectadores ao falar com sinceridade sobre a mudança de comportamento de Eliezer com a chegada da primeira filha do casal, a pequena Lua Di Felice, que tem apenas um mês de vida.

Vitória abriu o jogo e revelou que não esperava que Eliezer fosse ser tão companheiro durante a maternidade. A loira também revelou que o ex-BBB, com quem se casou durante a gestação, está movendo mundos para ajudá-la a passar por essa fase com mais leveza e menos cansaço.

"Ele está sendo muito parceiro. Eu não esperava. Eu esperava que ele ia ser babão, mas viver a maternidade por igual comigo... eu fiquei muito feliz. [...] Eu dei muita sorte, Deus foi muito bom comigo. O tanto de fralda eu troco, ele troca, o tanto que eu não durmo, ele não dorme, o tanto que eu estou amamentando, ele fica assistindo", Viih se derreteu pelo companheirismo de Eliezer.

A influenciadora ainda lembrou que Eliezer contou que não pretendia ter filhos durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, na edição de 2022, mas que o amado acabou mudando: "Eu fiquei impressionada, porque para quem não queria ter filho… agora ele pagou com a língua", ela brincou durante a conversa com Ana Maria.