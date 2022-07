Maternidade real! Titi Müller surge tentando cortar o cabelo do filho em vídeo

Titi Müller posta vídeo nas redes sociais onde tenta cortar o cabelo de Benjamin, de 2 aninhos, e reação do filho derrete os internautas

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 20h21

Titi Müller (35) não costuma esconder sua vida pessoal nas redes sociais. Muito menos, os perrengues e as alegrias trazidas pela maternidade desde o nascimento de seu primeiro herdeiro, Benjamin (2).

Nesta quarta-feira, 20, a apresentadora tinha uma missão: cortar o cabelo do filho. Porém, de acordo com o vídeo que ela postou em seu Instagram, parece que as coisas acabaram não sendo como o esperado.

No registro, o bebê apareceu sentadinho à mesa com um celular em sua frente enquanto a mãe, disfarçadamente, cortava um cachinho. Ao perceber o que ela estava fazendo, ele não ficou nada feliz e já começou a reclamar/ empurrar ela para longe.

“Tutorial de corte de cabelo de bebê passarinho ao som de Caetano Veloso”, começou a irmã de Tainá Müller (40) na legenda.

E, com muito bom-humor, ela lidou com a ‘frustração’ da tentativa: “Você vai precisar de: 1 tela, 1 tesoura, 1 bebê cansado, paciência e uns 18 anos até completar o corte. Deu super certo”, disse ironicamente.

Como legenda do post, Titi ressaltou a piada. “Sigam para mais dicas”, brincou.

“Eu fiquei com dó [risos]”, admitiu Gentil Nascimento, namorado da ruiva, nos comentários da postagem. “Os gritinhos dele [risos]. Não aguento”, se derreteu Tamy Contro (30). “Espera dormir”, aconselhou uma seguidora. “Dá vontade de chorar de desespero, né?”, se identificou outra.

Veja o vídeo de Titi Müller tentando cortar o cabelo de seu herdeiro, Benjamin:

