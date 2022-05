Maria Lina presta homenagem no dia em que João Miguel estaria completando 1 ano e emociona a web

Amor eterno! Maria Lina celebra o dia em que seu filho com Whindersson Nunes estaria completando 1 ano

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 15h18

No dia 29 de maio do ano passado, Maria Lina (23) estava dando à luz ao seu filho com Whindersson Nunes (27).

O anjinho João Miguel, que nasceu com 22 semanas, não resistiu e faleceu com apenas um dia de vida.

Porém, é claro que mãe-coruja não ia deixar a data tão importante passar em branco. Em seu Instagram, ela fez uma linda declaração para o herdeiro.

A influenciadora digital publicou um vídeo no qual mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao pequeno e, em seguida, filmou o céu através da janela de um avião.

“Sempre que olho pro céu, lembro dele”, começou na legenda. ”As pessoas costumam me dizer: ‘como você sente tanta saudade de alguém que você nem conviveu?’ e a resposta é simples. Quando você tem um filho e ele parte, o que se vai com ele não são as experiências, os dias vividos, a rotina. Se vai junto com ele, todas as expectativas criadas”.

“Será que o João ia gostar de jogar bola? Será que ele ia ser artista? Será que ele ia ser engenheiro? Ou será que ele ia gostar de cuidar de pessoas? Conhecer o João foram as 30 horas mais especiais e intensas da minha vida. Eu tinha expectativas, sonhos, planos, projetos. E todos eles se foram junto com meu neném, pro colo de Deus”, afirmou em seguida.

“As pessoas também costumam dar uma ‘data prevista’ para você parar de falar do seu filho, como se fosse errado você expor sua saudade, sua tristeza. Elas dizem que você deve ‘seguir’, ‘superar’, ‘virar a página’. Por um momento sequer, se coloque no lugar de nós, pais de anjos. As únicas pessoas que têm direito de falar sobre nossos filhos somos nós mesmos. Nos deixem falar. Tem pais que superam em meses, tem pais que superam em anos. Tem pais que gostam de falar sobre os filhos que já partiram, pois isso de certa forma ‘acalma o coração’, tem pais que não gostam de tocar no assunto. Tem pais que doam as coisas dos filhos logo após perdê-los, tem pais que demoram anos para se desfazerem das coisinhas dos seus pequenos. Tem pais que choram todos os dias, tem pais que preferem guardar as lágrimas”, pontuou a musa em seguida.

“Cada mãe e cada pai sabe a dor e a saudade que leva no coração. Cada mãe e cada pai sabe a dor que carrega dentro de si. Se você for próximo de algum casal que perdeu um filho, tente tornar esse caminho mais leve. Converse, enxugue as lágrimas se necessário, abrace, e acima de tudo, escute. Às vezes tudo que precisamos é de um bom ouvinte para aliviar a alma. E daqui de cima, filho, eu te sinto mais próximo de mim. Longe dos meus olhos, mas pertinho do meu coração. Feliz um ano, filho”, desejou ao final.

Confira o vídeo feito por Maria Lina para se declarar no dia em que João Miguel estaria completando 1 ano: