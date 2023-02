Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, revela se pretende engravidar novamente

A influenciadora digital Maria Lina e Whindersson Nunes tiveram um filho, que faleceu após nascer prematuro

Maria Lina (24) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores, e uma fã quis saber se ela pretende engravidar novamente.

A influenciadora digital, vale lembrar, teve um filho com o humorista Whindersson Nunes (28) em 2021, mas o bebê, que se chamava João Miguel, nasceu prematuro, de apenas 22 semanas, e acabou falecendo.

Ao responder à pergunta, Maria confessou que seu sonho é ser mãe, contudo, deixou claro que não tem pressa, ainda mais porque ela está solteira. "Eu quero sim. Não penso em engravidar logo, é uma parada que eu não tenho pressa e quero que aconteça naturalmente. O grande sonho da minha vida é ter uma família bem grande, mas não tenho pressa não", disse ela.

Na publicação, a influencer ainda brincou sobre o fato de estar solteira. "Não tenho pressa, mas é meu grande sonho e vocês sabem porque me conhecem. Se eu não arrumar um marido até o ano que vem, me inscrevem no Vai Dar Namoro", brincou Maria, se referindo ao programa de TV de relacionamento.

Recentemente, Whindersson usou as redes sociais para falar sobre a saudade que sente do filho, João Miguel, e revelou um pequeno ritual que o aproxima do filho. Segundo o humorista, quando uma borboleta se aproxima, ele se lembra do filho e a cumprimenta: "Toda vez que uma borboleta entra na minha casa, eu digo 'oi filho'", revelou ele, acrescentando um emoji de apaixonado.

Confira a publicação de Maria Lina:

Maria Lina fala sobre engravidar - Reprodução/Instagram

