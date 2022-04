Maria Flor publica clique fofo ao lado do filho, Vicente

A atriz Maria Flor encantou os seguidores ao postar uma foto com o filho

Maria Flor (38) compartilhou um clique fofo nesta segunda-feira, 18.

Na imagem compartilhada no feed do Instagram, a atriz aparece com o filho, Vicente (2 meses), fruto de seu relacionamento com Emanuel Aragão.

"Um bebê bochechudo passando na sua timeline", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Ai que lindezas", disse um seguidor. "Lindos. Ele é a sua cara", comentou outra. "É muita fofura. Assim eu não aguento", falou uma internauta. "Coisa mais perfeita do mundo", escreveu uma fã.

Recentemente, Maria Flor questionou os fãs sobre com quem Vicente se parece. "É muito amor! Com quem vocês acham que ele parece mais?", quis saber a artista. Nos comentários, os fãs falaram que o menino é "a cara do pai".

Confira a foto da atriz com o filho: