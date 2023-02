Maria Flor presta linda homenagem no aniversário de 1 ano do filho, Vicente

A atriz Maria Flor recordou uma foto do parto e prestou uma linda homenagem para o herdeiro nas redes sociais

Vicente, filho da atriz Maria Flor(39) e Emanuel Aragão, completou seu primeiro ano de vida nesta quinta-feira, 2, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma foto do dia do nascimento do herdeiro, e recordou uma frase que disse logo após o parto. Depois, ela também se declarou para o pequeno e se declarou.

"Vicente faz 1 ano hoje. 'Você existe meu filho, você existe mesmo. 'Essas foram as minhas palavras quando vi o Vicente saindo da minha barriga com @emanuelaragaoreal ao meu lado. Há um ano você existe em nossas vidas meu filho. Que alegria a nossa", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs de Maria Flor deixaram mensagens de felicitações para Vicente. "Viva o Vicente e essa família linda", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, Vicente! Que você tenha uma vida plena e feliz", escreveu outra. "Parabéns, muita saúde, muito amor, muita proteção e muitas felicidades pra ele sempre!", desejou uma fã. "Nossa, passou muito rápido! Saúde para esse príncipe", falou mais uma.

Confira a homenagem de Maria Flor para o filho, Vicente:

