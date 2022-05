Maria Flor celebra os 3 meses do filho, Vicente, com fotos inéditas

Atriz Maria Flor celebra o mesversário de três meses do filho, Vicente, com fotos inéditas

Redação Publicado em 02/05/2022, às 14h23

É dia de festa na casa de Maria Flor (38)! A atriz usou as redes sociais para celebrar o mêsversário do filho, Vicente, que completa 3 meses de vida nesta segunda-feira, 2.

Discreta, a artista brasileira compartilhou uma sequência de fotos inéditas do herdeiro para celebrar a data."Vicente faz 3 meses", escreveu ela ao posar com o bebê no colo.

O bebê é fruto do casamento da atriz com Emanuel Aragão (39) e nasceu no dia 2 de fevereiro. Apesar de Vicente ser o primeiro filho do casal, o ator também é pai de Martim, de um relacionamento anterior.

Maria Flor celebra os 3 meses do filho, Vicente: