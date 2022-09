Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, esbanja fofura durante banho de piscina: ''Que coisa mais linda''

Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca, roubou a cena ao curtir um banho de piscina divertido com a mamãe

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 09h35

Maria Alice (1), filha mais velha de Virginia Fonseca (23), sempre esbanja fofura nas redes sociais da mamãe no último sábado, 10, não foi diferente. Enquanto mãe e filha curtiam um banho de piscina coladinhas uma com a outra, a pequena roubou a cena com toda a sua beleza.

Virginia é claro não perdeu tempo e publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde ela aparece se divertindo com a herdeira, enquanto usavam biquínis estilosos. O momento estava tão legal que até o cachorro da família curtiu o momento, dando um mergulho com as meninas.

Na legenda, a influenciadora falou com carinho do momento: "Finalizando nosso sábado com muito amor e paz!". Em seguida, ela ainda lamentou a saudade do marido, Zé Felipe (24), que não pôde estar nesse momento em família: "Só faltando o papai!". Entretanto, o sertanejo foi um dos primeiros a deixar o seu comentário no post: "O papaizinho ama vocês demais!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post "Que coisa mais linda", disse um. "Perfeitas!", escreveu outro. "Amores!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca, roubando a cena com sua fofura:

Virginia Fonseca explode o fofurômetro nas redes sociais ao postar foto em família

Recentemente, Virginia Fonseca deixou seus seguidores emocionados ao publicar uma foto coladinha com Zé Felipe e Maria Alice, enquanto eles curtiam um banho de rio. "Só porque tô muito apegada a essa foto, que inclusive virou minha foto de perfil aqui. Minha família que amo mais que tudo, sou muito feliz por ter vocês e me sinto 100% completa com vocês do lado", se declarou a influenciadora na legenda do post.

